سعر الدولار يعاود الارتفاع مقابل الجنيه في البنوك المصرية

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ارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس وذلك بعد ما شهدته سوق الصرف من استقرار مع ثبات نسبي لأسعار صرف الدولار والعملات العربية بينها الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه.

وارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى مستوى 12.83 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع. كما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى مستوى 13.1 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 154.56 جنيه للشراء، و154.56 جنيه للبيع.

خلال التعاملات الأخيرة، وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

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وارتفع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى مستوى 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري ارتفعت الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى 47.80 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، فقد استقر سعر صرف اليورو لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 51.21 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، سجل سعر صرف اليورو نحو 51.21 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي- مصر عند مستوى 51.21 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري سجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة نحو 50.99 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع.

أيضاً، سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 27 - 22 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية. وفي البنك الأهلي سجل الإسترليني 59.87 جنيه للشراء، و60.10 جنيه للبيع. وفي بنك مصر سجل الإسترليني 59.87 جنيه للشراء، و60.10 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي – مصر نحو 59.87 جنيه للشراء، 60.10 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 59.66 جنيه للشراء، و85.85 جنيه للبيع.