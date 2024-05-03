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حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا (رويترز)
اقتصاد مصر

روسيا تصدر شهادة لسفينة متجهة إلى مصر محملة بالحبوب

السفينة كانت عالقة في ميناء نوفوروسيسك لعدة أسابيع

موسكو - رويترز
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قالت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، اليوم الجمعة، إنها أصدرت شهادة لسفينة متجهة إلى مصر محملة بالحبوب من شركة رودني بوليا التجارية، المعروفة سابقا باسم ريف.

وقال مصدر بالشركة لرويترز إن السفينة كانت عالقة في ميناء نوفوروسيسك لعدة أسابيع.

كان مصدران مطلعان قالا لرويترز إن سفينتين تحملان قمحا اشترته الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، تواجهان تأخيرات في روسيا وسط نزاع تسبب في تأخيرات أخرى الشهر الماضي.

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وقال المصدران إن السفينتين وادي طيبة وإدفو، المحملتين بنحو 60 ألف طن من قمحٍ اشترته الهيئة العامة للسلع التموينية عالقتان منذ أسابيع في روسيا.

وذكر أحدهما لرويترز أن السفينتين تواجهان تأخيرات رغم فحصهما والموافقة على شحنهما من قبل الحجر الزراعي المصري.

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