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اقتصاد تركيا

"S&P" ترفع تصنيف تركيا إلى مستوى "B"

بدعم عودة الحكومة إلى سياسات أكثر تقليدية

دبي - العربية.نت
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بعد أيام قليلة من قيام البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى 50%، أعلنت وكالة وكالة "إس آند بي غلوبال ريتنجز" رفع تصنيف تركيا الائتماني، على خلفية عودة الحكومة إلى سياسات أكثر تقليدية.

ورفعت الوكالة التصنيف السيادي طويل الأجل لديون تركيا درجة واحدة إلى مستوى +B من مستوى B، مع نظرة مستقبلية إيجابية. وقالت وكالة التصنيف الائتماني: "بعد الانتخابات المحلية في تركيا، نعتقد أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وسياسة الدخل يُتوقع له أن يتحسن، وسط إعادة التوازن الخارجي".

أوضحت، أن صناع السياسات الاقتصادية مستعدون لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من التضخم المرتفع من خلال مزيج من التشديد النقدي وظروف الائتمان، وتسويات الأجور الأقل سخاء، والتوحيد المالي التدريجي.

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وفي نوفمبر الماضي، كانت الوكالة قد أعلنت تعديل نظرتها لتصنيف البلاد إلى "إيجابية"، في خطوة للإشادة بتحول تركيا إلى سياسة اقتصادية أكثر تقليدية والزيادات الحادة التي أجراها البنك المركزي في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 1000 نقطة أساس أخرى إلى 50% من مستوى 40%، ووعد المركزي ببذل كل ما يلزم للحد من التضخم، الذي ارتفع إلى 69.8% على أساس سنوي في أبريل.

وفي السياق، كانت وكالة "فيتش"، قد أعلنت رفع التصنيف الائتماني لتركيا هذا العام إلى مستوى B، في حين رفعت وكالة "موديز" آفاق التصنيف إلى "إيجابية" في نفس الوقت الذي أكدته فيه عند مستوى B3.

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