انتعاش الصادرات الألمانية في مارس وانخفاض الطلبيات الصناعية

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انتعشت الصادرات الألمانية في مارس/آذار مدعومة بطلب قوي على السلع من الولايات المتحدة والصين رغم تبدد الآمال في تعاف اقتصادي سريع نتيجة انخفاض الطلبيات الصناعية.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء أن الصادرات الألمانية ارتفعت 0.9% في مارس/آذار مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع لرويترز والتي جاءت عند 0.4%.

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ويأتي ذلك في أعقاب انخفاض الصادرات في بيانات فبراير/شباط المعدلة بنحو 1.6%، الأمر الذي دفع الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات‭‭‭ ‬‬‬إلى التحذير من أن انخفاض القدرة التنافسية وزيادة الإجراءات الحمائية كان لهما تأثيرات على الاقتصاد الذي يركز على التصدير، وفقا لـ "رويترز".

وانتعشت صادرات مارس/آذار بدعم من الطلب في الولايات المتحدة والصين، والذي زاد 3.6% و3.7% على التوالي.

وبينما تعزز التفاؤل بفضل انتعاش التجارة تضاربت الرؤية الاقتصادية بفعل انخفاض غير متوقع في الطلبيات الصناعية.

وذكر مكتب الإحصاء أن الطلبيات الصناعية انخفضت 0.4% على أساس شهري في مارس/آذار، مقارنة بتوقعات بزيادة تبلغ 0.4%.

وأضاف مكتب الإحصاء أن الواردات زادت 0.3% على أساس شهري، بعد زيادة بلغت 3% في بيانات فبراير/شباط المعدلة.

وحقق الميزان التجاري فائضا بقيمة 22.3 مليار يورو في مارس/آذار، ليتجاوز التوقعات التي جاءت عند 22.2 مليار يورو ومقارنة بفائض قدره 21.4 مليار يورو في الشهر السابق.