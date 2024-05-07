سعر طن النحاس يتجاوز حاجز الـ 10 آلاف دولار

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تجاوز أسعار النحاس اليوم حاجز الـ 10 آلاف دولار للطن مجددا بعد تحذير من بنك غولمان ساكس من مخاطر تتعلق بالمخزونات.

وكان البنك قد رفع من توقعاته لأسعار طن النحاس بنهاية العام الحالي إلى 12 ألف دولار للطن، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 10 آلاف دولار للطن.

جدير بالذكر أن محللي "سيتي" غروب قالوا في مذكرة: "إن المسار للأمام من هنا سيعتمد على البيانات ويقوده أساسيات المعادن الفردية". وقالوا إن توقعات النحاس تبدو صعودية في الأشهر الثلاثة المقبلة على خلفية احتمال وجود سوق أكثر إحكاما وتغطية مراكز مكشوفة، في حين تتمتع المعادن الأخرى بأساسيات مادية أضعف.

يرى فريق السلع العالمية في "سيتي" الآن أن المعدن الأحمر سيرتفع بشكل تدريجي إلى 12 ألف دولار للطن على مدى العامين المقبلين (10,000 دولار/طن بحلول نهاية هذا العام) حيث يدعم العجز أداء النحاس المتفوق في بيئة من المرجح أن تكون متقلبة للاقتصاد الكلي".

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النحاس نحو 26 مليون طن هذا العام، في حين أظهر مسح أجرته "رويترز" ونشر في يناير/كانون الثاني الماضي أن التوقعات تشير إلى ارتفاع العجز في سوق النحاس إلى أكثر من 100 ألف طن في عام 2025 مقابل عجز يبلغ 35 ألف طن هذا العام.

والصين هي أكبر منتج ومستهلك للنحاس في العالم. كما أنها تهيمن على الإمدادات العالمية لكثير من المعادن الصناعية الأخرى اللازمة لتحول الطاقة وهذا مصدر قلق لزعماء الغرب الذين يتعين عليهم الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر.