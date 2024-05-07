اقتصاد مصر
مصر تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية
الموعد النهائي لتقديم العروض هو التاسع من مايو
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية في مصر، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية للتوريد في الفترة من 10 إلى 25 يونيو/حزيران و26 يونيو/حزيران إلى 10 يوليو/تموز أو في أي من الفترتين.
وطلبت الهيئة العامة للسلع التموينية من التجار تقديم عروض للسداد عبر خطابات اعتماد مدتها 180 يوما.
والموعد النهائي لتقديم العروض هو التاسع من مايو/أيار.
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