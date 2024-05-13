الصين تبيع الدفعة الأولى من حزمة سندات طويلة الأجل بقيمة 138 مليار دولار

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تبدأ الصين هذا الأسبوع بيع حزمة أولى من سندات طويلة الأجل، وفق ما أعلنت وزارة المال اليوم الاثنين، مع سعي بكين إلى تعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وستبدأ الحكومة الصينية إصدار سندات لمدة 30 عاماً، الجمعة، في إطار خطة لبيع ديون تتجاوز قيمتها 138 مليار دولار، بحسب مذكرة نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ومن المقرر أن يبدأ بيع سندات أخرى لمدة 20 و50 عاماً، في 24 مايو/أيار و14 يونيو/حزيران على التوالي.

ولم تحدّد وزارة المال عدد السندات التي سيتم إصدارها.

ويعاني الاقتصاد الصيني سلسلة أزمات، أبرزها التذبذب في قطاع العقارات وارتفاع نسبة بطالة الشباب.

وحددت بكين مستوى يناهز 5% للنمو الاقتصادي هذا العام، إلا أن المسؤولين الصينيين أقروا بأن تحقيق هذه النسبة لن يكون سهلاً.

وكان مسؤولون صينيون ألمحوا خلال الأشهر الماضية الى بيع سندات. وأكد رئيس الوزراء لي تشيانغ في مارس/ آذار أن هذا الإجراء سيخصص لدعم مشاريع كبيرة ذات أهمية استراتيجية.

ولم تصدر الصين سندات مماثلة سوى بشكل نادر وفي مواجهة صعوبات اقتصادية كبيرة، مثل مطلع العام 2020 للتعامل مع آثار الجائحة.

وسجّل مؤشر التضخم تسارعا في الصين في أبريل/نيسان الماضي، وفق بيانات حكومية نشرت السبت، مع سعي الحكومة لتعزيز الانفاق، رغم أن النتائج المحققة في هذا المجال تبقى متفاوتة.

من جانبه، قال مدير استثمارات الأسهم في بنك أبوظبي الأول، مجد دوله، إنه منذ بداية العام الحالي حتى الآن كان طرح السندات من الحكومة الصينية أقل من السنوات السابقة وهو ما يساعد على التسعير حالياً.

وأضاف دوله في مقابلة مع "العربية Business"، أن الإقبال بشكل عام على السندات العالمية لاسيما الآسيوية يساعد على طرح الحكومة الصينية السندات بأسعار منافسة.