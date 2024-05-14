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الحرب التجارية

أميركا ترفع الرسوم الجمركية على منتجات صينية بقيمة 18 مليار دولار

البيت الأبيض: رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%

دبي - العربية.نت
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أعلن البيت الأبيض زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، والتي شملت السيارات الكهربائية والصلب والألمنيوم.

وقال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم رفع الرسوم على استيراد أشباه الموصلات من 25% إلى 50%، مشيرا إلى أن الصين تغرق الأسواق العالمية بصادرات منخفضة السعر بشكل مصطنع.

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كما سيتم رفع الرسوم على استيراد أجزاء البطاريات من 7.5% إلى 25%.

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وقال البيت الأبيض إن الممارسات الصينية غير العادلة لنقل التكنولوجيا وتجاوز الملكية الفكرية تهدد الشركات والعمال في أميركا.

وشملت قائمة الزيادات الجديدة رفع الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25%، ورفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%

كما تم رفع الرسوم الجمركية على الألمنيوم والحديد من الصين.

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