معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 6.7% بالربع الأول 2024

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، انخفاض معدل البطالة في الربع الأول من العام 2024 إلى 6.7%، بانخفاض 0.2% عن الربع السابق.

وأوضحت البيانات أن حجـــم قـــــوة العمــــل سجل 31.397 مليون فرد مقابل 31.101 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 1,0%.

وحسب البيانات، بلغت قوة العمل في الحضر 13.758مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17.639مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,537 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,860 مليون فرد، ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 351 ألف مشتغل خلال الربع الأول عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 296 ألف فرد.

وأظهرت البيانات أن عدد المتعطلين سجل 2.104 مليون متعطل بنسبة 6,7% من إجمالي قوة العمل (1.136مليون ذكور ، 968 ألف إناث)، مقــابـل 2.159 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره 55 ألف متعطل بنسبة 2,5%، وانخفاض قــدره 67 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3.1%.

وأشارت البيانات إلى أن المتعطلون طبقاً للنوع توزع إلى 4,4% معـدل البطالة بين الذكور ، 16,5% بين الإناث خلال الربع الأول لعام 2024.