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الليرة التركية اقتصاد تركيا- آيستوك
الليرة التركية - آيستوك
اقتصاد تركيا

وزير: تركيا تعمل على وضع لائحة للحد الأدنى لضرائب الشركات

أكد أن الحكومة ستدرس اتخاذ خطوات فيما يتعلق بإعادة فتح معاملات المبادلة

إسطنبول - رويترز
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قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الاثنين إن تركيا تعمل على وضع لائحة للحد الأدنى لضرائب الشركات في إطار الجهود الرامية إلى أن يكون النظام الضريبي أكثر عدالة.

وفي مقابلة مع قناة تي.آر.تي خبر الحكومية، قال شيمشك أيضا إن الحكومة ستدرس اتخاذ خطوات فيما يتعلق بإعادة فتح معاملات المبادلة.

وفي مارس الماضي، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8% في 2024 من 2.5% في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر/كانون الأول.

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وقالت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنها تتوقع استمرار الزخم الاقتصادي في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بالنظر إلى التحسن الأحدث في مؤشر مديري المشتريات وثقة المستهلكين ومؤشرات اقتصادية أخرى.

وقالت فيتش إن الاقتصاد التركي نما واحدا بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، ما تجاوز توقعاتها الصادرة في ديسمبر/كانون الأول لنمو 0.7%، مدفوعا بزيادة قوية في الاستهلاك الخاص على الرغم من أن هذا يأتي بعد تراجع الاقتصاد في الربع السابق.

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