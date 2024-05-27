الصين تنشئ صندوقاً ثالثاً بـ 47.5 مليار دولار لتعزيز قطاع أشباه الموصلات

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أنشأت الصين ثالث صندوق استثمار مدعوم من الحكومة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات، برأس مال مسجل يعادل 47.5 مليار دولار.

وقد شدد الرئيس شي جين بينغ على حاجة الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات.

وزادت هذه الحاجة بعد أن فرضت الولايات المتحدة سلسلة من القيود على صادرات أشباه الموصلات إلى الصين على مدى العامين الماضيين في ظل مخاوف حول استخدام الصين لهذه الرقائق لتعزيز قدراتها العسكرية.