ارتفاع أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوى في عامين

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واصلت أسعار الألومنيوم مكاسبها لتصل إلى أعلى مستوى في عامين عند نحو 2800 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن.

تأتي هذه الارتفاعات على الألومنيوم بعد أن وضعت الصين أكبر منتج في العالم سقفا لإنتاج مجموعة من المعادن لتحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات، وسط ارتفاع الطلب على هذا المعدن في كل من الولايات المتحدة والصين التي تحاول تكثيف جهودها لإنقاذ القطاع العقاري.

يذكر أن أسعار الألومنيوم ارتفعت 20% في الربع الأول من العام الجاري.

في سياق آخر، تجاوز سعر النحاس الأسبوع الماضي، حاجز الـ 11 آلاف دولار للطن مجددا بعد تحذير من بنك غولدمان ساكس من مخاطر تتعلق بالمخزونات.

وكان البنك قد رفع من توقعاته لأسعار طن النحاس بنهاية العام الحالي إلى 12 ألف دولار للطن مقارنة مع توقعاته السابقة عند 10 آلاف دولار للطن.

في سياق آخر، تجاوز سعر النحاس الأسبوع الماضي، حاجز الـ 11 آلاف دولار للطن مجددا بعد تحذير من بنك غولدمان ساكس من مخاطر تتعلق بالمخزونات.

وكان البنك قد رفع من توقعاته لأسعار طن النحاس بنهاية العام الحالي إلى 12 ألف دولار للطن مقارنة مع توقعاته السابقة عند 10 آلاف دولار للطن.