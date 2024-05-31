الاقتصاد التركي ينمو 5.7% في الربع الأول

1 دقيقة للقراءة

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما 5.7% في الربع الأول من العام بفضل الطلب المحلي تماشيا مع التوقعات.

وتوقع استطلاع لرويترز أن يحقق الاقتصاد التركي نموا 5.7% في الربع الأول وبنسبة 3.15% خلال العام الجاري بأكمله.

تركيا تكشف عن خطة لخفض الإنفاق بهدف تعزيز الكفاءة

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو خلال الفترة المتبقية من العام نتيجة تداعيات سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي التركي في مواجهة ارتفاع التضخم.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس في المجمل في إطار دورة تشديد نقدي بدأت في يونيو/حزيران الماضي. وزاد سعر الفائدة آخر مرة إلى 50% في مارس/آذار، مشيرا إلى تدهور توقعات التضخم.

وأبقى البنك سعر الفائدة من دون تغيير منذ ذلك الحين لكنه تعهد بالتحرك إذا ساءت توقعات التضخم.