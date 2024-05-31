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اقتصاد تركيا - تعبيرية مناسبة
اقتصاد تركيا - تعبيرية
اقتصاد تركيا

الاقتصاد التركي ينمو 5.7% في الربع الأول

الاقتصاد نما بنسبة 3.15% خلال العام الجاري بأكمله

إسطنبول - رويترز
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما 5.7% في الربع الأول من العام بفضل الطلب المحلي تماشيا مع التوقعات.

وتوقع استطلاع لرويترز أن يحقق الاقتصاد التركي نموا 5.7% في الربع الأول وبنسبة 3.15% خلال العام الجاري بأكمله.

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ومن المتوقع أن يتباطأ النمو خلال الفترة المتبقية من العام نتيجة تداعيات سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي التركي في مواجهة ارتفاع التضخم.

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ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس في المجمل في إطار دورة تشديد نقدي بدأت في يونيو/حزيران الماضي. وزاد سعر الفائدة آخر مرة إلى 50% في مارس/آذار، مشيرا إلى تدهور توقعات التضخم.

وأبقى البنك سعر الفائدة من دون تغيير منذ ذلك الحين لكنه تعهد بالتحرك إذا ساءت توقعات التضخم.

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