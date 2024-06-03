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اقتصاد السعودية

صندوق الاستثمارات العامة يعتزم إصدار سندات مقومة بالإسترليني

السندات على شريحتين لأجلي 5 سنوات و15 سنة

دبي - العربية.نت
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ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عين بنوكا لطرح سندات على شريحتين مقومة بالجنيه الإسترليني.

وقالت الخدمة إن الصندوق، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، كلف بنوك باركليز وبي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان للاضطلاع بدور المنسقين العالميين المشتركين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين ابتداء من الثالث من يونيو/حزيران.

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة بيع السندات غير المضمونة على شريحتين لأجلي خمس سنوات و15 سنة، وفقا لوكالة "رويترز".

وتدعم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي خطة اقتصادية تنفذها المملكة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط في المملكة، أكبر مصدري الخام في العالم.

وفي الشهر الماضي، جمعت المملكة خمسة مليارات دولار في عملية بيع صكوك على ثلاث شرائح وسط طلب قوي من المستثمرين.

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