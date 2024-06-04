مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وصول الحجاج إلى المدينة
حجاج في المدينة المنورة (أرشيف)
اقتصاد السعودية

"الحج" السعودية تطلق أول محفظة رقمية دولية لخدمة الحجاج والمعتمرين

"Nusuk Wallet" مشغلة بواسطة "الأهلي" السعودي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أطلقت وزارة الحج والعمرة في السعودية، بالتعاون مع "البنك الأهلي السعودي" أمس، المحفظة الرقمية الدولية الأولى من نوعها في العالم لخدمة الحجاج والمعتمرين باسم "Nusuk Wallet".

وتأتي هذه المحفظة الرقمية كوسيلة مريحة وآمنة لحفظ وإدارة أموال ومصروفات ضيوف الرحمن مدعومة ببنية تحتية مصرفية متقدمة ومشغلة بواسطة البنك الأهلي السعودي من خلال علامتها التجارية NEO، مما يوفر لهم تجربة مالية سلسة وآمنة أثناء تأديتهم للمناسك وزيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقاً لـ"واس".

هيئة النقل السعودية توفر 5 آلاف سيارة أجرة لنقل الحجاج

وزير الصناعة السعودي يبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين مع شركات مغربية اقتصاد اقتصاد وزير الصناعة السعودي يبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين مع شركات مغربية

وقال المدير التنفيذي لنسك أعمال ومدير التجربة الرقمية بوزارة الحج والعمرة أحمد بن سليمان الميمان: "إن إطلاق "Nusuk Wallet" يمثل خطوة مهمة نحو تحسين تجربة ضيوف الرحمن، حيث نسعى من خلال هذه المحفظة الرقمية لتقديم حل مبتكر يسهل عليهم إدارة أموالهم بكل أمان وسهولة دون الحاجة لحمل النقد.

وأضاف "أنه وبإطلاق المحفظة الرقمية فإنه تحقق 6 إنجازات على المستوى المحلي والدولي. فهي أول محفظة رقمية وبطاقة مصرفية دولية في العالم، تتيح للحجاج والمعتمرين إدارة أموالهم أثناء تأديتهم لمناسكهم.

وتابع: بهذه الخطوة، اقتربنا من تحقيق هدفنا في تطوير "سوبر آب" (SuperApp) ناجح يلبي جميع احتياجات ضيوف الرحمن.

و تُعتبر "Nusuk Wallet" أول محفظة رقمية مضمنة مفتوحة المنظومة (open loop) داخل تطبيق في العالم, مصممة لتمكين الحجاج والمعتمرين من إدارة أموالهم خلال فترة إقامتهم وتأديتهم لمناسكهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط