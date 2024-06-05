مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات العامة: إتمام تسعير سندات بـ650 مليون جنيه إسترليني

تجاوزت نسبة تغطية العرض 6 أضعاف إجمالي الإصدار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأربعاء، إتمام تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 3.1 مليار ريال سعودي تقريبا) وذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

وشهد العرض اكتتاباً تجاوز 6 أضعاف إجمالي الإصدار، وتكوّن من عدة شرائح.

الشريحة الأولى وقيمتها 300 مليون جنيه إسترليني للسندات مدتها 5 أعوام، والثانية بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني لسندات مدتها 15 عاماً.

خبير للعربية: خطط نقل المقرات الإقليمية للشركات إلى السعودية تتجاوز المستهدف قصص اقتصادية خاص خبير للعربية: خطط نقل المقرات الإقليمية للشركات إلى السعودية تتجاوز المستهدف

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة. وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات، وضخ رؤوس الأموال من الحكومة، الأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة (A1) من قِبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة (A+) من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
محاكمة هانتر بايدن تسلط الضوء على ارتباط عائلة الرئيس الأميركي بولاية ديلاوير محاكمة هانتر بايدن تسلط الضوء على ارتباط عائلة الرئيس الأميركي بولاية ديلاوير
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط