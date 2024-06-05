وزير الصناعة السعودي يستكشف فرص التعاون مع المغرب في مجال السيارات

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بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف فرص التعاون وإمكانية إنشاء مشاريع مشتركة في قطاع صناعة السيارات مع المغرب.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة على منصة إكس، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال جولة أجراها الخريف لمنظومة صناعة السيارات في مدينة طنجة المغربية.

وأوضح البيان أن الجولة شملت مصنع شركة رينو للسيارات، حيث اطلع الخريف على مراحل تصنيع السيارات وبحث فرص تعزيز التعاون بين الجانبين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف أن الخريف زار أيضا معهد التكوين لمهن صناعة السيارات واطلع على تجربته الرائدة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، إضافة إلى زيارة شركة تي.إي كونيكتفتي المتخصصة في صناعة القطع والأجهزة الكهربائية لحلول النقل.

وأكد الخريف خلال اجتماعاته مع المسؤولين التنفيذيين في منظومة صناعة السيارات المغربية في طنجة على توجه المملكة نحو توطين عدد من الصناعات النوعية، بما في ذلك صناعة السيارات والاستفادة من التجارب المتميزة في صناعة السيارات عربيا وعالميا، ومنها التجربة المغربية التي تعتبر الأولى عربيا في إنتاج السيارات.

ووفقا للبيان، تأتي جولة الوزير السعودي إلى منظومة صناعة السيارات في المغرب في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، والتي تشمل عقد لقاءات مع وزراء ومسؤولين بالحكومة المغربية بهدف تطوير التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين وبحث الفرص الاستثمارية في القطاعين لدى الجانبين.