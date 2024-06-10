2.6 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي في السعودية بنهاية أبريل 2024

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ارتفع حجم الائتمان المصرفي للقطاعين العام والخاص في السعودية إلى مستويات قياسية، ليسجل 2.6 تريليون ريال في نهاية أبريل، وذلك بنمو سنوي يبلغ 11%.

وبلغت قيمة الزيادة السنوية نحو 265 مليار ريال، بحسب البنك المركزي السعودي.

"موديز" ترفع تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى ‭"Aa1"‬

وعلى أساس شهري، ارتفع حجم الائتمان المصرفي لأكثر من 17 نشاطا اقتصاديا في المملكة بنسبة 0.6%، بزيادة بلغت نحو 15 مليار ريال، بما يحقق رؤية المملكة 2030.