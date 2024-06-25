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الفيدرالي

عضو بالفيدرالي الأميركي: الوقت لم يحن بعد لخفض الفائدة

أكدت أنه من غير المرجح أن يستفيد الاقتصاد من تحسن إضافي في سلاسل الإمداد

دبي - العربية.نت
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قالت إحدى أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، Michelle Bowman، إنها ترى عددًا من المخاطر التي تدعم توقعات ارتفاع التضخم، وأكدت من جديد الحاجة إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وأضافت "ميشيل بومان"، أنه من غير المرجح أن يستفيد الاقتصاد من تحسن إضافي في سلاسل الإمداد، بعد أن تم حل المشاكل التي سببها الوباء.

كما أنه على الرغم من مساهمة الهجرة في حل مشكلة نقص اليد العاملة، إلا أن تدفق المهاجرين إلى بعض المناطق الجغرافية يمكن أن يفرض ضغوطًا تصاعدية على تكاليف الإيجار، نظرًا لانخفاض مخزون المساكن ذات الأسعار المعقولة.

كما أشارت إلى تأخر الفيدرالي في مواجهة ارتفاع التضخم في عام 2021.

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