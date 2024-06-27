رئيسة "الفيدرالي" في سان فرانسيسكو: سوق العمل الأميركية تقترب من نقطة تحوّل

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حذرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، من أن سوق العمل الأميركية تقترب من نقطة تحوّل بسبب التباطؤ الذي من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وأشارت دالي إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي معرفة ما إذا كان الاقتصاد يسير حقا على الطريق الصحيح نحو استقرار الأسعار، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم إلى 3.3% في مايو.
وأكدت دالي أن تراجع الطلب سيكون على الأرجح ضرورياً لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
تأتي تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بعد تعليقات من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، حيث أكدوا على ضرورة الحصول على دلائل أكثر على تباطؤ التضخم قبل خفض أسعار الفائدة.
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