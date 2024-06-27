هل شارف عصر الرواتب الضخمة للموظفين الصينيين على الانتهاء؟

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شارف عصر الرواتب الضخمة للموظفين الصينيين على الانتهاء، حيث طلبت الشركات الكبرى من الموظفين الكبار التخلي عن المكافآت المؤجلة من السنوات السابقة وفي بعض الحالات إعادة بعض المكافآت من السنوات السابقة.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الازدهار المشترك التي أطلقها الرئيس الصيني لتنظيم الدخل وإعادة توزيعه، ورد الأثرياء الجميل للمجتمع.

وكانت مجموعة China Merchants وChina Everbright وCitic من بين الكيانات التي أبلغت الموظفين بهذه التوجيهات في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.