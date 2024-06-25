مبيعات التجزئة في الصين تتضاءل بعد فشل مهرجان تسوق منتصف العام

4 دقائق للقراءة

يواجه تجار التجزئة في الصين مستقبلاً صعباً على المدى القريب بعد مهرجان التسوق عبر الإنترنت المخيب للآمال في منتصف العام والذي ألقى بظلاله على آفاق التعافي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً للعديد من التقارير، فقد انخفضت مبيعات التجارة الإلكترونية للمرة الأولى خلال ما يسمى بمهرجان 618 الذي انتهى الأسبوع الماضي، مما يعكس الضغوط المتزايدة على تجار التجزئة الذين يخوضون بالفعل حرب أسعار قاسية، بحسب ما نقلته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".

يعد المهرجان، الذي سمي على اسم تاريخ تأسيس موقع التجارة الإلكترونية JD.com في 18 يونيو ولكن احتضنته جميع المنصات، ثاني أكبر حدث مبيعات سنوي في الصين بعد "يوم العزاب" في نوفمبر ويُنظر إليه على أنه مؤشر رئيسي لاستهلاك الأسر.

لقد أظهر الحدثان ذات يوم الارتفاع المتفشي في النزعة الاستهلاكية الصينية، مما يوفر زيادة موثوقة في مبيعات المنصات والعلامات التجارية على حد سواء. في المرة الأخيرة التي أعلنت فيها شركة علي بابا عن إيرادات يوم العزاب، في عام 2021، بلغت المبيعات 84.54 مليار دولار خلال مدة الحدث.

وفي هذا العام، أثبت 618 بدلاً من ذلك مدى صعوبة دفع المستهلكين إلى الإنفاق على الإطلاق.

من جانبها، قالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Natixis: "لقد تركز الإنفاق الصيني بشكل أساسي على فرص المبيعات والكوبونات. إذا لم ينفقوا خلال (مهرجان 618)، فمتى سيستهلكون؟".

لكي نكون منصفين لهذا الحدث، أصبحت الخصومات متاحة على مدار العام منذ الوباء، حيث يعرضها تجار التجزئة بشكل تنافسي لجذب المستهلكين الذين يشدون الأحزمة، وبالتالي المساعدة في إعاقة نمو المبيعات خلال مهرجانات التسوق الكبيرة.

ارتفعت المبيعات خلال ازدهار التسوق في يوم العزاب العام الماضي بنسبة 2% فقط.

وفي حين أن الخصم ساعد في إبطاء تدفق المستهلكين بعيداً عن منصات مثل JD.com وTmall وTaobao المملوكتين لشركة علي بابا، إلى اللاعبين منخفضي التكلفة مثل Pinduoduo، إلا أنه لم يسهم بزيادة الإنفاق الاستهلاكي - أظهرت النتائج الفصلية الأخيرة إيرادات المنتجات الإلكترونية المحلية لشركة علي بابا بنسبة 4% فقط.

ولا يزال المستثمرون أيضاً غير مقتنعين، حيث انخفضت أسهم علي بابا بنسبة 5% تقريباً هذا العام وتراجعت أسهم JD.com بأكثر من 3%.

لكن مصدر القلق الأكبر هو ضعف معنويات المستهلكين، التي ظلت منخفضة بشكل عنيد منذ عام 2022.

وأظهر استطلاع جديد أجراه بنك أوف أميركا بشأن المستهلكين في الصين أن المعنويات تراجعت بشكل أكبر في يونيو.

وانخفضت نسبة المشاركين الذين يخططون لإنفاق المزيد خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 45% في يونيو، مقارنة بـ 55% في أبريل. ويتوقع 31% فقط من المشاركين زيادة في الدخل خلال الأشهر الستة المقبلة، بانخفاض قدره 10 نقاط مئوية عن شهر أبريل.

"تجارة إيفرست"

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Kung Fu Data، غوش غاردنر، التي تدير متاجر عبر الإنترنت لأكثر من اثنتي عشرة علامة تجارية عالمية، إن التجارة الإلكترونية في الصين يشار إليها عادة باسم "تجارة إيفرست" نظراً لمبيعاتها الهائلة التي تصل إلى ذروتها في مهرجان 618 ويوم العزاب.

لكن هذه القمم قد تصبح أقل وضوحا مع إطالة فترات المبيعات وفقد المستهلكين الاهتمام، وتحولهم بدلا من ذلك إلى الخصومات اليومية المقدمة، على سبيل المثال من خلال التسوق المباشر على منصات مثل Douyin المملوكة لشركة بايت دانس.

كان المستهلكون في الصين مترددين في الإنفاق وسط مخاوف بشأن ثرواتهم الشخصية التي يغذيها الركود العقاري وتوقف نمو الأجور وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مما يعرض الصين لخطر تحقيق هدف النمو الاقتصادي المعلن "حوالي 5%" هذا العام.

بدوره، حذر المدير الإداري لشركة أبحاث السوق Kantar Worldpanel، جيسون يو، من أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة بالنسبة لتجار التجزئة حيث اشترى الناس ما يحتاجون إليه خلال مهرجان 618.

وقال "إن سلوك تحميل المؤن هذا يمثل سحباً على المكشوف لاحتمالات الاستهلاك المستقبلية ... سيكون شهر يوليو صعباً للغاية".

ويتوقع جارسيا هيريرو من ناتيكسيس أن النصف الثاني من المرجح أن يشهد نمو مبيعات التجزئة بأرقام فردية منخفضة فقط، مما يعني أن حصة الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي للصين سوف تتقلص بدلا من أن تتوسع كما يعتقد العديد من الاقتصاديين أنها بحاجة إلى ذلك.

وقالت: "هذه أخبار سيئة للغاية فيما يتعلق بإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي، لأن الصين ستواصل اضطرارها إلى التصدير للخروج من المشاكل".