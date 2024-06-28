روسيا: دول مجموعة بريكس تدعم مبادرة لتأسيس بورصة للحبوب
البورصة ستسمح للمشترين بالشراء مباشرة من المنتجين
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قالت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، اليوم الجمعة، إن دول مجموعة "بريكس" دعمت مبادرة لتأسيس بورصة للحبوب.
وستسمح البورصة للمشترين بالشراء مباشرة من المنتجين. وحظي المقترح بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قمة دول بريكس التي تنعقد في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول.
الاتحاد الروسي لمُصدّري الحبوب: فكرة التبادل بين دول بريكس تكتسب زخماً
وقالت لوت بعد اجتماع لوزراء زراعة دول المجموعة في موسكو "سنعمل مع زملائنا على إنشاء وتطوير هذه المنصة وتطوير إمكانية التسوية بالعملات المحلية لدول بريكس".
وتمثل مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا ودولا أخرى، أكثر من 30% من الأراضي الزراعية العالمية، وفقا لمركز التصدير الروسي أجرو إكسبورت.
كما أن دول المجموعة تمثل أكثر من 40% من الإنتاج العالمي للحبوب واللحوم، وما يقرب من 40% من منتجات الألبان وأكثر من 50% من إجمالي إنتاج الأسماك والمأكولات البحرية.
وقالت لوت فيما يتعلق بدول مجموعة بريكس "العام الماضي، استحوذت المجموعة على أكثر من ثلث صادرات روسيا من منتجات الصناعات الزراعية، أي 15 مليار دولار".
-
التضخم الأميركي يتراجع في مايو وسط ارتفاع طفيف لنفقات الاستهلاك
البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ 2022
اقتصاد
-
مجموعة العمل المالي ترفع تركيا من "القائمة الرمادية" لغسل الأموال
أضيفت تركيا للقائمة الرمادية في 2021
اقتصاد
-
هيئة بريطانية: ربان يبلغ عن سقوط 5 صواريخ قرب سفينته في البحر الأحمر
أكدت أن السفينة لم تبلغ عن وقوع أضرار جراء الواقعة وتبحر نحو الشمال
اقتصاد