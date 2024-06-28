روسيا: دول مجموعة بريكس تدعم مبادرة لتأسيس بورصة للحبوب

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قالت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، اليوم الجمعة، إن دول مجموعة "بريكس" دعمت مبادرة لتأسيس بورصة للحبوب.

وستسمح البورصة للمشترين بالشراء مباشرة من المنتجين. وحظي المقترح بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قمة دول بريكس التي تنعقد في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول.

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وقالت لوت بعد اجتماع لوزراء زراعة دول المجموعة في موسكو "سنعمل مع زملائنا على إنشاء وتطوير هذه المنصة وتطوير إمكانية التسوية بالعملات المحلية لدول بريكس".

وتمثل مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا ودولا أخرى، أكثر من 30% من الأراضي الزراعية العالمية، وفقا لمركز التصدير الروسي أجرو إكسبورت.

كما أن دول المجموعة تمثل أكثر من 40% من الإنتاج العالمي للحبوب واللحوم، وما يقرب من 40% من منتجات الألبان وأكثر من 50% من إجمالي إنتاج الأسماك والمأكولات البحرية.

وقالت لوت فيما يتعلق بدول مجموعة بريكس "العام الماضي، استحوذت المجموعة على أكثر من ثلث صادرات روسيا من منتجات الصناعات الزراعية، أي 15 مليار دولار".