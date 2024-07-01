تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول

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أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي في المغرب سجل تباطؤاً في معدل نموه بلغ 2.5% عوض 3.9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.2% والنشاط الفلاحي انخفاضاً بنسبة 5%، وفقاً لبيان، صادر عن المندوبية "السامية للتخطيط" في المغرب.

بنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 2.75%

وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

كان بنك المغرب المركزي توقع الأسبوع الماضي، أن نمو الاقتصادي الوطني سيسجل تراجعاً إلى 2.8% خلال عام 2024 قبل أن يتسارع ليصل إلى 4.5% في 2025.

وأكد بنك المغرب أن النمو سجل في سنة 2022 معدلا بـ1.5% و3.4% في سنة 2023، وذلك نتيجة تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5%، وانتعاش طفيف في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.4% بعد انكماش بواقع 11.3%.

وتوقع البنك في بلاغ له صدر عقب اجتماع مجلس إدارته، الثلاثاء الماضي، أن يصل إنتاج الحبوب إلى 55 مليون قنطار في المتوسط في 2025، نقلاً عن موقع "المغرب الاقتصادي".