مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
المغرب اقتصاد
قطار المغرب
اقتصاد المغرب

تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول

تراجع النشاط الفلاحي بنسبة 5%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي في المغرب سجل تباطؤاً في معدل نموه بلغ 2.5% عوض 3.9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.2% والنشاط الفلاحي انخفاضاً بنسبة 5%، وفقاً لبيان، صادر عن المندوبية "السامية للتخطيط" في المغرب.

بنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 2.75%

مطار الجزائر الدولي يتوقع أكثر من 10 ملايين مسافر في العام الجاري سياحة وسفر سياحة مطار الجزائر الدولي يتوقع أكثر من 10 ملايين مسافر في العام الجاري

وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

كان بنك المغرب المركزي توقع الأسبوع الماضي، أن نمو الاقتصادي الوطني سيسجل تراجعاً إلى 2.8% خلال عام 2024 قبل أن يتسارع ليصل إلى 4.5% في 2025.

وأكد بنك المغرب أن النمو سجل في سنة 2022 معدلا بـ1.5% و3.4% في سنة 2023، وذلك نتيجة تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5%، وانتعاش طفيف في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.4% بعد انكماش بواقع 11.3%.

وتوقع البنك في بلاغ له صدر عقب اجتماع مجلس إدارته، الثلاثاء الماضي، أن يصل إنتاج الحبوب إلى 55 مليون قنطار في المتوسط في 2025، نقلاً عن موقع "المغرب الاقتصادي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط