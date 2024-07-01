مصر تحدد المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية

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أعلنت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة في مصر، عن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية على مستوي الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.

ووافق رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على قرارات اللجنة، والتي نصت على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

وتكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

فيما تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

ونصت القرارات على أن تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميا كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم.

وتم الاستثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

من جانبه، قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المواعيد الجديدة للمحلات والمولات التجارية.

وأضاف أن القرارات تأتي في إطار تنفيذاً توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وأشار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا إلى أن ذلك جاء على سبيل الاستثناء لفترة مؤقتة لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية.