تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتجاوز 4.65 مليار دولار مع نهاية مايو

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قال مكتب الصرف في المغرب، إن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يعادل 46.38 مليار درهم(نحو 4.65 مليار دولار) إلى غاية نهاية شهر مايو/أيار 2024، مقابل 45.282 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر مايو/أيار، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعاً نسبته 2.4% ما يعادل 1.098 مليار درهم، وفقاً لموقع "المغرب الاقتصادي".

تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول

كما بلغت إيرادات السفر 9.431 مليار درهم في مايو/أيار 2024، مقابل 8.502 مليار درهم في مايو/أيار 2023 (زائد 10.9%).

وبرسم الشهور الخمسة الأولى من سنة 2024 ارتفعت إيرادات السفر بنسبة 1.6%.

وبلغت نفقات السفر 2.357 مليار درهم في مايو/أيار 2024، مقابل 2.132 مليار درهم قبل سنة (زائد 10.6%). وبرسم الشهور الخمسة الأولى من سنة 2024، ارتفعت هذه النفقات بنسبة 22.6%.

يشار إلى أن نتائج الحسابات الوطنية في المغرب ظهرت أن النمو الاقتصادي سجل تباطؤاً في معدل نموه بلغ 2.5% عوض 3.9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.2% والنشاط الفلاحي انخفاضاً بنسبة 5%، وفقاً لبيان، صادر عن المندوبية "السامية للتخطيط" في المغرب.