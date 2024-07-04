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اقتصاد الأردن

الناتج المحلي الإجمالي للأردن ينمو بنسة 2% في الربع الأول

قطاع الصناعات الاستخراجية يحقق أعلى معدل

دبي - العربية.نت
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أصدرت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن التقديرات ربع السنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 للبلاد، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 2.0% بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023.

أما بالنسبة للتقديرات القطاعية فقد أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، وفقاً لصحيفة "الغد" الأردنية.

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وحقق "قطاع الصناعات الإستخراجية" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.3% مساهماً بمقدار 0.18 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع الزراعة" بنسبة 5.7% مساهماً بمقدار 0.30 نقطة مئوية.

كما جاء "قطاع الكهرباء والمياه" بنسبه بلغت 4.8% وبمساهمة مقدارها 0.07 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبه بلغت 3.9% وبمساهمة مقدراها 0.67 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

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