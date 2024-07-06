الجزائر توقع عقد مشروع بقيمة 455 مليون دولار مع "بي.إف" الإيطالية

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قال يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، اليوم السبت، إن الوزارة وقعت عقدا مع مجموعة بي.إف الإيطالية لمشروع "يتعلق بإنتاج الحبوب والبقوليات على مساحة 36 ألف هكتار بولاية تيميمون بقيمة إجمالية 420 مليون يورو (455 مليون دولار)".

أطلقت حكومة الجزائر، الأسبوع الماضي برنامجا لتنفيذ 30 صومعة لتخزين الحبوب، في إطار المخطط الوطني لتنمية الزراعات الإستراتيجية.

وذكر وزير الفلاحة: "هذا المخطط الذي يأتي ضمن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يتضمن إنجاز 30 صومعة و350 مركزا جواريا لتخزين الحبوب، حيث سيسمح برفع قدرات تخزين الحبوب إجمالا إلى 9 ملايين طن".