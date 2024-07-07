الصين توقف زيادة احتياطياتها من الذهب للشهر الثاني على التوالي في يونيو

دقيقتان للقراءة

أظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي الصيني عدم قيام البنك بزيادة احتياطياته من الذهب في يونيو، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وتحتفظ الصين باحتياطيات تبلغ 72.8 مليون أونصة من الذهب بنهاية يونيو الماضي منهية سلسلة من شراء المعدن الأصفر لثمانية عشر شهرا متتاليا.

وكانت زيادة الصين لاحتياطياتها من الذهب خلال الشهور الماضية أحد العوامل الرئيسية لارتفاعه لمستويات قياسية متجاوزا 2400 دولار للأونصة.

فيما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن احتياطي النقد الأجنبي في الصين بلغ 3.2224 تريليون دولار أميركي بنهاية يونيو من هذا العام.

وبحسب البيانات فإن الصين تمتلك أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في العالم.

وارتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي في الصين بنسبة 0.9% مقارنة بنحو 3.193 تريليون دولار أميركي في نهاية يونيو 2023.

قال رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، إن بنك الشعب الصيني "المركزي الصيني" قال في بداية عام 2023 إنه سوف يرفع احتياطياته من الذهب بنحو 25% ومع نهاية مارس أو مطلع أبريل 2024 كان قد حقق المستهدف، وهذا سبب توقف الصين عن زيادة احتياطياتها من الذهب للشهر الثاني على التوالي في يوليو.

وأضاف محمد في مقابلة مع "العربية Business" أن السبب الثاني هو ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية جديدة ما بين 2300 و2450 دولار للأونصة وهذا غير مشجع للشراء وزيادة الاحتياطيات سواء لبنك الشعب الصيني أو باقي البنوك في الأسواق الناشئة التى كانت تشتري الذهب خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024 ومن ثم من المستبعد أن يشهد الذهب طلبا مرتفعا خلال الفترة الحالية.

وقال إن بنك الشعب الصيني لن يعاود شراء الذهب مجددا خلال الفترة الحالية إذا لم يهبط سعره إلى مستويات حول 2000 دولار للأونصة.

وتوقع محمد أن يهبط الذهب إلى مستوى نحو 2000 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة.

وقال إن المعدل السعري للذهب بالنسبة للفضة يتراوح بين 121 مثل سعر الفضة في أعلى أسعاره ويكون 62 مرة في أدنى مستوياته، والمستوى السائد حاليا لسعر الذهب بين 70 و80 مثل سعر الفضة.