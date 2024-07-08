حكومة الشارقة تعتزم جمع 500 مليون يورو من السندات
تكليف عدد من البنوك للقيام بدور المنسقين العالميين
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أفادت وثيقة صادرة، اليوم الاثنين، عن أحد البنوك التي ترتب باكورة طرح سندات استدامة لأجل 6.5 سنة لحكومة الشارقة، ثالث أكبر إمارة من حيث عدد السكان في الإمارات، بأن الحكومة تخطط لجمع 500 مليون يورو (541.85 مليون دولار) منها.
وكلفت الإمارة كلا من كريدي أجريكول سي.آي.بي وإتش.إس.بي.سي وآي.إم.آي إنتيسا سان باولو وجيه.بي مورغان بأدوار المنسقين العالميين المشتركين.
والأسبوع الماضي، أظهرت وثيقة مصرفية أن حكومة إمارة الشارقة متمثلة في دائرة المالية المركزية تتطلع لجمع نحو مليار درهم من مزاد لبيع صكوك لأجل خمس سنوات.
وأضافت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار أنه جرى تحديد الحد الأقصى للأرباح في إصدار أدوات الدين عند 6%، ومن المتوقع الإعلان عن العائد وحجم الإصدار النهائي في وقت لاحق من اليوم.
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