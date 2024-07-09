العراق يستعد لإقرار قانون لحماية الاستثمارات السعودية
ليسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين المملكة والعراق
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يستعد العراق لطرح قانون لحماية الاستثمار السعودي العراقي ومناقشته أمام البرلمان تمهيداً لإقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين المملكة والعراق.
تم الكشف عن ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي برئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية بالبرلمان العراقي شعلان عبدالجبار الكريم والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة.
واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق ومستقبلها في ظل الفرص الواعدة، وسبل تفعيل دور قطاعي الأعمال لبناء شراكات تجارية واستثمارية استراتيجية فاعلة بين البلدين.
وفي ذات السياق ذاته نظم اتحاد الغرف ملتقى الأعمال السعودي العراقي بمشاركة أعضاء بارزين في البرلمان العراقي تم خلاله بحث سبل تنمية الاستثمارات السعودية بالعراق ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين السعوديين.
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