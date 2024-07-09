"أونكتاد": اتجاهات التجارة العالمية أصبحت إيجابية في الربع الأول

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ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية –"أونكتاد" أن اتجاهات التجارة العالمية أصبحت إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي، والخدمات بنحو 1.5%.

وعزت المؤسسة أن نمو التجارة العالمية جاء مدفوعًا بزيادة الصادرات من الصين بـ 9% والهند بـ 7% والولايات المتحدة بـ3%، وفي حين استقرت صادرات أوروبا، وانخفضت صادرات أفريقيا بنسبة 5%.

وحذّر التقرير من أن الاعتماد المتزايد على الصناعات المحلية والقيود التجارية يمكن أن يعيقا نمو التجارة العالمية، وأكد أنه في حال استمرار الاتجاهات الإيجابية، فقد تصل التجارة العالمية إلى ما يقرب من 32 تريليون دولار هذا العام.

تواجه طرق التجارة البحرية العالمية، التي تعتبر بالغة الأهمية للتجارة العالمية، تحديات متزايدة. وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، لتضيف إلى الاضطرابات الموجودة بالفعل في البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر الجفاف الناجم عن المناخ على التجارة عبر قناة بنما.

وعلى الرغم من بعض التحسن، فمن المتوقع أن يكون هناك نمو ضعيف في تجارة البضائع العالمية هذا العام.

وحذر تقرير سابق عن "أونكتاد" من تزايد الحمائية والتوترات التجارية وعدم اليقين الجيوسياسي. وهذه المخاطر لا تعيق الاقتصادات فحسب، بل إنها تعرض للخطر أيضا الحلول المتضافرة المتعددة الأطراف في وقت حيث أصبح التعاون التجاري الدولي مطلوبا أكثر من أي وقت مضى.