جمارك دبي تطلق منصة بلوكتشين

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أعلنت جمارك دبي إطلاق منصتها في مجال بلوكتشين بهدف تعزيز كفاءة وشفافية العمليات التجارية داخل دبي وعبر الحدود، كما تهدف إلى ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية والصناعات اللوجستية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية- بلوكتشين بهدف استكشاف وتقييم أحدث الابتكارات التقنية التي تساعد على توفير خدمات آمنة وأكثر كفاءة وفعالية.

وأضاف: "نؤمن بأن تبنّي التكنولوجيا الحديثة مثل بلوكتشين سيسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، ونحن ملتزمون بدعم جميع الجهود التي تهدف إلى تحسين وتبسيط العمليات التجارية في دبي ودعم استراتيجيتها الرقمية".

وأكد سلطان بن سليم أن "المنصة ستوفر العديد من المزايا التي تسهم في تحسين العمليات التجارية بشكل كبير، من خلال الاعتماد على الإجراءات المبسّطة لتسريع إجراءات التخليص الجمركي والمعاملات التجارية، وبالتالي توفير وقت وجهد الأطراف المشاركة، كما تعمل على مساهمة البيانات الآمنة والمضادة للتزوير في دعم الثقة والرؤية عبر سلسلة التوريد، ما يساعد في بناء علاقات تجارية أكثر شفافية وموثوقية.. كما يؤدي تقليل الأعمال الورقية وتبسيط العمليات إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير."

من جانبه، قال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي إن "إطلاق منصة بلوكتشين يعد خطوة مهمة في إطار التزامنا بتسهيل حركة التجارة العالمية .. ولن تعود هذه المنصة بالنفع على جمارك دبي فحسب، بل ستكون أيضاً بمثابة أداة قيّمة للتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر سلاسة وانسيابية وشفافية".

وأشار عتيق المهيري، المدير التنفيذي لتطوير القطاع الجمركي في جمارك دبي إلى أهمية منصة بلوكتشين في تحسين كفاءة الخدمات من خلال تبادل البيانات المبسطة والعمليات الآلية التي ستعمل على تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتقليل الوقت الإجمالي للمعاملات، وقال "إن الطبيعة الثابتة لتقنية بلوكتشين تعزز الثقة والشفافية في جميع أنحاء العملية التجارية، حيث يتمتع جميع المشاركين بإمكانية الوصول إلى سجل آمن يمكنهم التحقق منه بشكل مباشر، كما تتيح تقنية بلوكتشين تتبع البضائع في الوقت الفعلي، ما يوفر رؤية أكبر لسلسلة التوريد ويُسّهل الجهود المبذولة لمكافحة الاحتيال والتزوير".