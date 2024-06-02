وزير التموين المصري يقترح رفع أسعار السكر المدعوم

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قال وزير التموين المصري علي مصيلحي، أمس السبت إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى فبراير/شباط 2025.

وأضاف مصيلحي في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية، أنه يقترح رفع سعر السكر المدعوم إلى 18 جنيها (38 سنتا) من 12.6 جنيه، نقلاً عن "رويترز".

ونفى الوزير المصري، أن يكون قرار تعديل دعم رغيف الخبز اتخذ استجابة لطلب من صندوق النقد الدولي.

وقال مصيلحي في مقابلة مع تلفزيون محلي إن بلاده ليس لديها نقص في السكر وإن المخزون الاستراتيجي يكفي حتي فبراير/شباط 2025.

وأضاف مصيلحي أنه اقترح رفع سعر كيلو السكر بالتموين إلى 18 جنيها بدلا من 12.6، لكن لم يتم الموافقة على مقترحه حتى اللحظة، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي."

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء الماضي رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو/حزيران.

وأضاف أن حكومته تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، لكنه أكد أن الدولة ستظل ملتزمة بالدعم ولا سيما على السلع الأساسية وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب.

كان المصيلحي، قال الأسبوع الماضي، إن رصيد بلاده من القمح يغطي حاليا احتياجات السوق المحلية لمدة 5.3 شهر، في حين يكفي احتياطي الزيت التمويني 6.2 شهر، والأرز والمكرونة لمدة شهرين.

ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن مصيلحي قوله خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة موقف توفر السلع ورصيدها الاستراتيجي مع اقتراب عيد الأضحى أن إجمالي توريدات القمح المحلي بلغ حتى صباح اليوم حوالي 3.06 مليون طن.

وقال البيان إن مدبولي أكد الحرص على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة، وعلى مستوى جميع المحافظات.

وأوضح وزير التموين أن هناك ضخا مستمرا للسلع الأساسية والتموينية في منافذ الوزارة البالغ عددها 40 ألف منفذ، وهناك متابعة دؤوبة لمدى إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأضاف أنه تم استيراد 750 ألف طن من السكر، وهناك 4 شركات ستقوم بتوفير نحو 250 ألف طن، وفي ضوء ذلك، سيتم سد الفجوة البالغة مليون طن من السكر، وسيكون لدينا مخزون من تلك السلعة يكفي حتى فبراير شباط 2025، لحين ورود المحصول الجديد من الإنتاج المحلي.