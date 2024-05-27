متعاملون: السعر الذي اشترت به مصر 250 ألف طن من السكر الخام هو 469.50 دولار للطن
كمية السكر تم شراؤها على 5 شحنات حجم كل منها 50 ألف طن
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قال متعاملون لرويترز اليوم الاثنين إن السعر الذي اشترت به الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر 250 ألف طن من السكر الخام يوم السبت في ممارسة دولية هو 469.50 دولار للطن دون تكلفة الشحن والتأمين.
وأعلنت وزارة التموين يوم السبت عملية الشراء لكنها لم تفصح عن السعر.
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وقال المتعاملون إن كمية السكر تم شراؤها على خمس شحنات حجم كل منها 50 ألف طن.
وأضافوا أن شحنة مقررة للوصول في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر/أيلول اشترتها الهيئة من تيريوس وأخرى للوصول بين الأول و15 أكتوبر/تشرين الأول من دريفوس.
وذكروا أن شحنات مطلوبة للوصول في الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول اشترتها الهيئة من فيتيرا ودريفوس وكوفكو.
وتعكس الأنباء ذلك تقديرات المتعاملين ومن الممكن ورود المزيد من التقديرات للأسعار والكميات في وقت لاحق.
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