المغرب..تعميم "قوائم سوداء" بأسماء شركات بناء على مكاتب الولاة

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تستعد وزارة الداخلية في المغرب لتعميم "قوائم سوداء" تضم شركات بناء على الولاة والعمال، في خطوة تستهدف تجنب اختلالات تؤثر على سير الأعمال المستقبلية بمدن وأقاليم المملكة، خصوصا المرتبطة بالبنيات التحتية استعدادا لاستقبال حدثي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 ونهائيات كأس العالم 2030، إذ سيجري تزويد المسؤولين الترابيين، بصفة غير رسمية، بأسماء الشركات المدرجة ضمن القوائم المذكورة.

ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصادر مطلعة أن هوية شركات بناء وردت ضمن تقارير منجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت أبحاثا منذ أشهر بشأن مشاريع متعثرة في عدد من مدن وأقاليم المملكة، حيث رصدت تورط شركات ومقاولين بشكل مباشر في تجميد وتوقيف المشاريع ، بسبب إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية، وتهرب بعضهم من استكمال الأشغال، وكذا دخول البعض الآخر في عمليات تصفية وتسوية قضائية.

وأضافت المصادر أن مصالح المفتشية استعانت بمعلومات دقيقة وردت في تقارير اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وكذا محاضر آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية، وكذا إدارات جماعية، لغاية تحديد أسباب تعذر وفاء شركات بناء بالتزاماتها التعاقدية، منبهة إلى أن خلاصات أبحاث الداخلية كشفت عن تمركز سوء التدبير المالي، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وكذا اختلالات على مستوى المراقبة والافتحاص الداخليين، وراء توقف أشغال بأوراش مهمة.