وزير الكهرباء في حكومة "مدبولي" الجديدة.. من هو محمود عصمت؟

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أدى الدكتور محمود عصمت، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، كوزير للكهرباء والطاقة المتجددة، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية منذ عام 2018.

وشغل عصمت، منصب وزير قطاع الأعمال العام لمدة عامين، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى.

عصمت، حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء عام 1976، وعمل معيداً بكلية الهندسة جامعة حلوان لمدة عام.

نال درجة الدكتوراه من جامعة "كيلوج" الألمانية عام 1999، وعمل بهيئة قناة السويس لمدة 6 أعوام، ثم التحق للعمل في مجال البترول في صناعة البتروكيماويات بشركة قطر للبترول.

وعمل بهيئة قناة السويس لمدة 6 أعوام، وأيضا ترأس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

كما عمل في العديد من الشركات مثل "أبوظبي لتسييل الغاز"، و"بيبرل آند فوكس" الألمانية، و"يونيون فينوسا" لتسييل الغاز بدمياط، و"سي جاز"، و"موبكو للأسمدة"، و"نوسبكو"، و"القاهرة لتصنيع الزجاج"، و"أبيكس للمقاولات البحرية".

أهم الإنجازات:

- في مجال البترول: ساهم في إنشاء أكبر مجمع لتسييل الغاز في قطر ثم في مصر بدمياط.

- أعمال تطوير وبناء مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة بالتعاون مع البنك الدولي.

- إنشاء أكبر مجمع للزجاج المنقوش عالمياً بسعة 360 طن يومي بقيمة مليار جنيه بنسبة تصدير 85%.

- في مجال قطاع الأعمال العام : تم وضع استراتيجية عامة للتطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وأشرف على تنفيذها بإنشاء مصانع جديدة وإدخال خطوط إنتاج جديدة وإحياء الشركات المتوقفة والمتعثرة والتوسع في الصناعات التحويلية وعمل قيمة مضافة لكل ما تنتجه الشركات التابعة وانعكس ذلك على تحسين معدلات الآداء وتحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة في تاريخ القطاع.

- عمل على الاهتمام بالشركات الاستراتيجية التي تمثل أهمية خاصة للدولة مثل مصر للألومنيوم وقطاع الغزل والنسيج والأسمدة والكيماويات والأدوية.

- وضع خطة للتكامل بين الشركات التابعة للوزارة الأمر الذي انعكس على خفض الواردات والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات مثل تصنيع وإعادة تأهيل أفران في شركتي كيما وسيناء للمنجنيز بواسطة خبراء شركة السبائك الحديدية.

- فتح المجال أمام القطاع الخاص للتعاون والشراكة بكافة الأشكال والسبل التي تناسبه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

- الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة من خلال خطة لتحويل الشركات التابعة خاصة كثيفة الاستخدام للطاقة للاعتماد عليها مثل التعاقد على إنشاء محطة طاقة شمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومشروعات الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بالسويس.