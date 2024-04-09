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أنفق المصريون أكثر من 16 مليار جنيه على 20 مستحضراً دوائياً فقط خلال عام 2023، بحسب بيانات صادرة عن مؤسسة "آى كيوفيا"، المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية.

وأظهرت البيانات التي حصلت "العربية Business" على نسخة منها، أن الأدوية الأكثر إرهاقاً لجيوب المصريين خلال العام الماضي تضمنت، مستحضرات لالتهاب المريء والحموضة في المركزين الأول والثاني، ومسكّنات الآلام، واثنان من المضادات الحيوية، بالإضافة إلى حقن لعلاج الجلطات، وعلاجات الصرع والنوبات العصبية (Conventin)، ومضادات الالتهاب والتورم، ومطهر ومعقم للجروح.

الأدوية العشرون الأعلى مبيعاً في مصر، استحوذت على 10% من إجمالي مبيعات الأدوية في السوق المصرية خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 154.7 مليار جنيه.

المستحضر الأعلى مبيعاً

تصدّر "كونترولوك" (Controloc) قائمة الأدوية الأعلى مبيعاً في مصر خلال العام الماضي، بقيمة مبيعات 1.3 مليار جنيه، وعدد وحدات مباعة 12.5 مليون عبوة، متفوقاً على "زوركال" (Zurcal) صاحب المركز الثاني بقيمة مبيعات 1.2 مليار جنيه، و"بانادول" (Panadol) الذي جاء ثالثاً بقيمة مبيعات 1.14 مليار جنيه.

في المركز الرابع جاء المضاد الحيوي "أوجمنتين" بمبيعات قيمتها 1.13 مليار جنيه، متقدماً على حقن "كليكسان" التي جاءت خامسة بمبيعات قيمتها مليار جنيه.

وقال رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، محفوظ رمزي لـ "العربية Business"، إن الأدوية العشرين الأعلى مبيعاً في مصر تضم مسكنات آلام ومضادات حيوية تحقق مبيعات قياسية سنوياً، نتيجة سوء استخدامها من قبل المواطنين، بجانب زيادة وصفها من الأطباء حتى في الحالات التي لا تستدعي استخدامها.

وأضاف رمزي أن القائمة تشمل أيضاً عدة أدوية للحموضة وارتجاع المريء واضطرابات الجهاز الهضمي، وهي أدوية تحظى دائماً بطلب مرتفع نتيجة طبيعة طعام المواطنين المصريين الذي يتضمن آكلات حارة وأصناف عالية الدسم، بجانب كثرة استخدام مسكنات الآلام التي تؤثر على الكلى والكبد والمعدة.

مبيعات قياسية

بلغت مبيعات الأدوية في مصر نحو 154.7 مليار جنيه خلال عام 2023، بزيادة تلامس 25% مقارنة بعام 2022، فيما تراجعت الوحدات المباعة (UNITS) بنسبة 7.3% إلى 3 مليارات عبوة خلال العام نفسه.

وقال رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إن زيادة قيمة مبيعات الأدوية في مصر وتراجع الوحدات المباعة منها، ناتج عن ترشيد استهلاك المصريين لبعض المضادات الحيوية ومسكنات الآلام والمكملات الغذائية خلال العام الماضي، في ظل ارتفاع الأسعار.

وأوضح رمزي أن مبيعات الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة لم تتأثر العام الماضي، لكن عددا من المرضى لجأ لشراء مستحضرات بديلة منخفضة السعر.

وتوقع رمزي ارتفاع مبيعات الأدوية في مصر إلى نحو 250 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مع زيادة الوحدات المباعة إلى 3.6 مليار وحدة.

تأتي توقعات رمزي متماشية مع زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية المتداولة بالسوق المصرية خلال الأشهر المقبلة، بعد تقدم الشركات العاملة في السوق بطلبات عديدة لتحريك أسعار المستحضرات بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.