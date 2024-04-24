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تعتزم شركة "أديس مصر" لخدمات الحفر، زيادة حجم أعمالها في قطاع النفط والغاز بمصر بنسبة 25% إلى 150 مليون دولار بنهاية 2024 مقابل 120 مليون دولار خلال العام الماضي.

وقال مصدر في "أديس مصر" لـ العربية Business"، إن الشركة تعتزم اقتناص مجموعة من المشاريع وعقود الصيانة وتنمية الآبار لشركات البترول المصرية العاملة تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول بالبحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الشرقية.

وقال إن الشركة تستهدف إضافة بريمتين للحفر إلى أسطولها بالسوق المصرية منتصف 2024 بتكلفة تتراوح بين 20 إلى 30 مليون دولار للبريمة الواحدة، موضحا أن الشركة تمتلك نحو 8 بريمات وبُرجين _وهي عبارة عن بريمة لا تقوم بعمليات ولكن تستخدم في الصيانة أو تسكين للعمالة الموجودة على الآبار.

قال إن خطة زيادة عدد بريمات الشركة في مصر ستكون إما من خلال تجديد بريمات متقادمة لدى "أديس" أو استقبال أخرى من الخارج.

خطط حفر وصيانة آبار النفط

تابع المسؤول أن الشركة تستهدف رفع معدلات إنتاج الزيت الخام لشركات النفط التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول ارتكازًا على مُخطط زيادة عدد البريمات التي تمتلكها "أديس" في مصر. وأوضح أن لديها مرونة كبيرة في الحصول على مستحقاتها لدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول.

لفت إلى انتهاء الشركة من أعمالها الخاصة بخدمات الحفر والصيانة لشركة "بلاعيم" بالبحر المتوسط من خلال "حفار توباز- Topaz Driller " وذلك بالنصف الثاني من 2023.

أوضح أن "أديس" تدرس خطط الحفر السنوية لشركات البترول التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول للدخول في عمليات صيانة الآبار التابعة لها لرفع إنتاج الزيت الخام.

وتنفذ "أديس" أعمال حفر وصيانة آبار لشركات "العامة للبترول، بترول خليج السويس "جابكو"، بلاعيم، رأس شقير، بتروسلام، الأمل، بتروجولف". وأن هناك عقودا تُجدد دوريا مع تلك الشركات إذ تمكنت "أديس" من تجديد عقد مؤخرًا مع شركة "نبتون" وهو أول بئر حفر تابع للشركة، وعقد آخر مع شركة بتروجولف في رأس غارب، بالإضافة إلى عقود الشركة العامة للبترول المصرية التي تُجدد سنويًا منذ عام 2016،وفق المصدر.

قال إن الشركة لديها أعمال بدول "السعودية، قطر، الكويت، العراق، الإمارات، الجزائر" وحاليًا تبحث "أديس" أسواق المغرب وتونس، وبالنسبة لتوسعات الشركة في إفريقيا ستكون من خلال "أديس انترناشيونال" إذ تأتي دول إفريقيا ضمن الركائز الأساسية باستراتيجية الشركة القصيرة ومتوسط المدى للتوسع بتلك الدول واقتناص حجم أعمال كبير هناك.

وذكر مسؤول بشركة "أديس" في تصريح سابق لـ "العربيةBusiness"، أن الشركة تعتزم الانتهاء من حفر 6 آبار لإنتاج النفط من مشروع حقل "جي جي" التابع للشركة العامة للبترول المصرية والواقع بمنطقة رأس غارب في خليج السويس خلال النصف الثاني من 2024. بحيث سيضيف المشروع إنتاجًا يوميا من الزيت الخام يقدر بنحو ألفي برميل بمجرد اكتمال مراحل الحفر وبدء التشغيل.