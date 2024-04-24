دقيقتان للقراءة

قال عبد العزيز وان المدير الجديد لمكتب صندوق النقد الدولي "IMF" في الرياض، إن الصندوق يهدف من خلال مكتبه الإقليمي في الرياض لتعميق الحوارات بين الصندوق والسلطات في منطقة الخليج ومع السعودية على وجه الخصوص.

وأضاف وان في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش افتتاح مكتب صندوق النقد الإقليمي في الرياض اليوم الأربعاء: "سنعمل مع الحكومات لتعزيز قدرة الـ IMF على تقديم خدمات تنمية القدرات للاقتصاديين والمؤسسات في المنطقة".

وتابع: "سنعمل أيضًا مع السلطات لإنشاء منتديات ومساحات للتعلم وتبادل الآراء بين صناع السياسات في المنطقة وصناع السياسات من خارج المنطقة أيضا".

وأفاد وان: "نهدف لتعميق الحوارات بين صندوق النقد الدولي والسلطات في منطقة الخليج ومع السعودية على وجه الخصوص.. لقد اخترنا الرياض، لأن الصندوق والحكومة السعودية يتمتعان بعلاقات ممتازة".

وقال وان: "وزير المالية السعودي يرأس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، كما أن السعودية تعتبر دولة مهمة، ليس فقط في المنطقة فقط بل دولة مهمة بالنسبة للعالم بأكمله".

وأكد أنه "بالنسبة لصندوق النقد الدولي من المهم أن يكون لنا حضور في هذه المنطقة التي تساهم في صياغة عالم الغد".

دشن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، مكتبه الإقليمي في المملكة العربية السعودية.

جاء التدشين على هامش مؤتمر "السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي"، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية السعودية في مدينة الرياض.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مارس الماضي، على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.

كانت وزارة المالية السعودية قد وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مؤخراً، إن "مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية".

وتعكس هذه الخطوة مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصادات المنطقة وأحد أبرز اقتصادات مجموعة العشرين.