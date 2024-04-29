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قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، إن الطلب على عقارات دبي من قِبل الصينيين والهنود في تزايد، متوقعا ارتفاع الأسعار بنسبة لا تتجاوز الـ 10% على المدى القصير.

وأضاف سجواني في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية، أن أسعار العقارات في دبي لم تشهد زيادة كبيرة في 2024.

وأوضح أن نمو الطلب من الهنود يأتي مدعوما بنمو اقتصاد الهند الذي يستفيد من تصاعد الخلافات بين الصين وأميركا واتجاه الاستثمارات العالمية إلى الهند، بالإضافة إلى الهند تبعد عن المنطقة نحو ساعتين طيران ويعيش فيها نحو 1.2 مليار نسمة، بالتالي من المتوقع ترتفع الاستثمارات القادمة من الهند إلى دبي.

وأشار إلى أن أسعار العقارات في دبي تحافظ على مستوى جيد ومستقر، بينما أن تسجيل طفرة في الأسعار بنسبة تفوق 30% أو 40% غير وارد، متوقعا أن تتراوح الزيادة بين 5% و10%.

كانت 5 شركات عقارية في دبي قد استحوذت على 23% من إجمالي مبيعات القطاع بواقع 91 مليار درهم خلال العام الماضي 2023.

وشملت قائمة هذه الشركات كلا من "إعمار العقارية"، "داماك العقارية"، "ماج القابضة"، و"شوبا العقارية"، إضافة إلى شركة ماجد الفطيم العقارية.

جاءت "إعمار" في المركز الأول بمبيعات 37.4 مليار درهم، ثم "داماك" ثانياً بنحو 26.1 مليار درهم، تلتها "شوبا" ثالثاً بقيمة 15.5 مليار درهم، وجاءت "ماج" في المركز الرابع ب7.3 مليار درهم، وأخيراً "ماجد الفطيم العقارية" بمبيعات 4.7 مليار درهم.

وحققت حكومة دبي إيرادات من المبيعات الإجمالية للسوق العقاري، خلال الربع الأول من عام 2024، بلغت قيمتها 110 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 26.5% إلى 4.4 مليار درهم، بواقع 1.46 مليار درهم شهرياً، مقارنة بنحو 3.48 مليار درهم، خلال نفس الفترة من 2023، نتجت عن رسوم التسجيل العقاري على صفقات البيع والشراء البالغة 4%.

وكانت إيرادات حكومة دبي من المبيعات الإجمالية للقطاع العقاري، خلال عام 2023، حققت نمواً بنسبة 49.5% إلى 16 مليار درهم، بواقع 1.33 مليار درهم شهرياً، مقارنة بنحو 10.7 مليار درهم، عام 2022، الذي سجل قفزة بنسبة 76.6%، مقارنة بنحو 6 مليارات درهم، عام 2021.