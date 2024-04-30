3 دقائق للقراءة

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لحلول القوى البشرية- "سماسكو"، عبدلله التِمياط، إن الشركة تستهدف المحافظة على سياسة توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين لتكون بين 70 - 80% من ربح السنة محل التوزيع.

وأضاف التِمياط في مقابلة خاصة مع "العربية Business"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة سجلت نمواً في الأرباح خلال العام 2023، على أساس سنوي، وتستهدف الحفاظ على مستويات الربحية التي بلغت متوسط 11% خلال 4 إلى 5 سنوات ماضية.

"الخططة الاستراتيجية للشركة تستهدف التوازن بين الأداء المالي والتسويقي والحفاظ على الحصة السوقية".

وأوضح أن هوامش الربحية في "سماسكو" من الأعلى في القطاع، حيث تتنوع محفظة أعمال الشركة بين قطاعات الشركات والأفراد وبين قطاعات الشركات أيضاً.

وأشار إلى أن متوسط هامش الربح في القطاع يقل عن 9% فيما تجاوز 9% في الشركة.

"سامسكو" تعمل في قطاعين رئيسيين

وقال الرئيس التنفيذي، إن "سامسكو" تعمل في قطاعين رئيسيين هما الشركات والأفراد، ويمثل قطاع الشركات 70% من الإيرادات، ونتوقع نمو السوق في هذا القطاع بشكل كبير متأثرا بنمو الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن الشركة تتميز بمحفظة متوازنة بين القطاعات وموازنة في هوامش الربحية واقتناص الفرص في مختلف القطاعات، وتعمل في قطاعات متوقع عليها نمو كبير مثل البتروكيماويات والصحة.

لن نتوسع خارج السعودية

وأكد أن الشركة لا تعتزم التوسع خارج المملكة حسب الخطة الاستراتيجية من 2023 إلى 2026.

أعلنت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو" عن نشرة إصدار طرح 120 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودية.

وتبدأ فترة تسجيل طلبات الفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر بتاريخ 8 مايو 2024، وتستمر لمدة 7 أيام، حيث تنتهي الساعة 5 مساء بتوقيت المملكة في يوم الثلاثاء 14 مايو 2024، فيما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد يوم الأحد 26 مايو 2024، وتستمر لمدة يومان، شاملة يوم إغلاق الاكتتاب في 27 مايو 2024.

تاريخ ونشاط شركة "سماسكو"

وبحسب بيانات الشركة، فقد تأسست في عام 2012م، وتنشط في تقديم الحلول الشاملة للقوى العاملة، وتبلغ حصتها السوقية 14% إلى 16% اعتبارا من عام 2022م. وبلغ إجمالي من قامت "سماسكو" بتوظيفهم منذ تأسيسها إلى أكثر من 160 ألف عاملاً وعاملة، في حين يتجاوز عدد القوى العاملة النشطة التي ساهمت بتوظيفها في السوق 35 ألف عاملاً وعاملة كما في من 30 سبتمبر 2023.

وتقدم الشركة خدماتها في أكثر من 765 مهنة وأكثر من 55 مدينة ومحافظة، وهي تعمل على دعم الشركات من خلال قطاع الأعمال، كما تدعم قطاع الأفراد من خلال علامتها التجارية "راحة"، بالإضافة الى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تطبيقها المبتكر "رواد"، مما يجسد التزامها بالتميز والموثوقية والريادة في القطاع، إلى جانب الابتكار، لاسيما في توظيفها للرقمنة لتطوير القطاع.