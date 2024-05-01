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قدّرت مصادر تحدثت لـ "العربية Business" حصيلة التخارج المتوقعة من قبل بنكي "الأهلي" و"مصر" لبيع حصصهما في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- "أموك" البالغة نحو 26% ما بين 3.5 إلى 3.8 مليار جنيه.

وأضافت المصادر، أن حصة البنك الأهلي قد تصل إلى 2.5 مليار جنيه، فيما تقدر حصة بنك مصر بنحو 1.3 مليار جنيه في الصفقة المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لأن المفاوضات لا تزال جارية.

وفي حال البيع بهذه القيمة، فإن الصفقة تمثل علاوة بنسبة 57% على سعر إغلاق الأسهم أمس الاثنين.

وأوضحت المصادر، أنه يجري حالياً المفاضلة بين عرضين نهائيين بعد إنهاء عمليات الفحص النافي للجهالة، أحدهما من مستثمر خليجي، إلى جانب عرض محلي.

وأضافت أنه يأتي التخارج المرتقب وسط خطة للبنكين لإعادة تدوير محفظة الاستثمار المباشر الخاصة بهما، والدخول في استثمارات جديدة.

يمتلك بنك مصر، والبنك الأهلي المصري نحو 26.1% من أسهم "أموك"، تتوزع بين 8.658% لشركة مصر كابيتال (الذراع الاستثمارية لبنك مصر) و17.44% لشركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي.

ويتوزع باقي هيكل ملكية الشركة بواقع 20.7% لصالح شركة الإسكندرية للبترول، وحصة 5.479 لصالح مصر للتأمين، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 5.16%، و5.1% لـ صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، بالإضافة إلى 3.57% لـ الجمعية التعاونية للبترول، و3.57% لشركة مصر للبترول.

تأسست "أموك" عام 1997، وتم إدراج أسهمها في بورصة مصر عام 2004، وهي متخصصة في إنتاج الزيوت الأساسية وزيوت المحولات غير المحظورة، وسوائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي، وشمع البرافين الصلب والسائل، وزيت غاز منخفض الكبريت، وغاز البترول المسال للاستخدامات المنزلية، ومزيج زيت الوقود.

وفي فبراير من العام الماضي، أعلنت الحكومة برنامجاً للطروحات يتضمن 32 شركة يتم طرحها.

وأشار رئيس الوزراء آنذاك، إلى أن البرنامج سيتضمن 3 بنوك هي بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي، بجانب شركتي وطنية وصافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.