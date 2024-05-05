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قال الرئيس التنفيذي لشركة رواد الهندسة الحديثة المصرية، محمد محلب، إن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط، التي ستنفذها الشركة، تبلغ نحو 110 ملايين دولار من إجمالي استثمارات المشروع.

وأضاف محلب، لـ"العربية Business"، أنه سيتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" خلال 18 شهرا، كما سيتم بدء التجارب التشغيلية للمشروع بمجرد انتهاء المرحلة الأولى خلال 10 أشهر بداية من مايو الجاري.

وأوضح أنه تم البدء في أعمال المشروع الذي يمتد على مساحة 750 الف متر مسطح شامل مباني كثيرة لخدمات الميناء، و المشروع ممول من مؤسسة التمويل الدولية IFC الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لهذا فانه سيتم مراعاة كافة المعايير البيئية ومعايير الاستدامة وكذلك الظروف البيئية المحلية المحيطة للمشروع.

وقعت شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات التي تضم تحالفا بين هاباغ لويد ويوروجيت ألمانيا وكونتشيب إيطاليا عقدا مع شركة رواد الهندسة الحديثة بشأن تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط آخر أبريل الماضي.

وأوضحت وزارة النقل المصرية في بيان لها أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمحطة بشكل كامل والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 متر وعمق 18 مترا.

وبحسب وزارة النقل، فإن تنفيذ محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط البحري يأتي ضمن خطة تطوير كافة الموانىء المصرية لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.