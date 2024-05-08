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قال الرئيس الأعلى لشركة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن أحد أسباب زيادة عدد طائرات الشركة التي يتم تحديثها حاليا هو تأخير تسليم بوينغ لطائراتها، مضيفا أن الإدارة الجديدة لشركة بوينغ تعهدت بالالتزام بموعد التسليم المتفق عليه.

وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن طيران الإمارات تحدث أسطول الطائرات لتعطي تجربة ترتقي لتطلعات المسافرين.

وتابع: "الحوار مع بوينغ بخصوص طراز "777X" مستمر ونتمنى الالتزام بمواعيد التسليم".

وقال إن هناك طائرات جديدة من طراز "إيرباص A350" ستدخل الخدمة لدى "طيران الإمارات" هذا العام.

وأشار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى عدم رضائه عن التأخير في تسلم طلبيات الطائرات من شركة بوينغ، مطالبا الإدارة الجديدة ببذل الجهد لمعالجة التأخير في تسليم طائرات طراز "777X".

وأكد الشيخ أحمد أن شركة بوينغ وعدت بإيجاد حلول لتأخير تسليم الطائرات، متوقعا أن تصل شهادات طراز "777X" للإماراتية في الربع الأول من العام المقبل.

من جهة أخرى، كشف الشيخ أحمد بن سعيد عن أن شركة طيران فلاي دبي ستزيد من رحلاتها انطلاقا من مطار آل مكتوم العام المقبل، على أن تنقل شركة طيران الإمارات كافة عملياتها إلى المطار الجديد في 2034.