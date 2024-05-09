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قال نايف العذل، مدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق في "مجموعة تداول"، إن هناك مستهدفات معروفة للجميع ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تتضمن جعل السوق المالية السعودية جاذبة ومنفتحة على العالم.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن "تداول" تقوم بدورها في جذب المستثمرين العالميين إلى السوق المالية السعودية، مشيرا إلى أن هناك أكثر 3800 مستثمر مؤهل، وهذا الرقم في تزايد مستمر.

وأشار العذل إلى أن مؤتمر السوق المالية في هونغ كونغ 2023 شهد توقيع مذكرة تفاهم بين "مجموعة تداول" وبورصة هونغ، موضحا أن هناك أوجها كثيرة للتعاون بين الجانبين بعد مرور عام على هذه المذكرة.

ولفت إلى إقامة أول سوق مالية سعودية خارج المملكة في هونغ كونغ، مضيفا: "هناك عمل كبير جدا على تطوير آليات ربط السوقين".

وكشف أن الوفد السعودي المشارك في مؤتمر السوق المالية في هونغ كونغ تلقى أكثر 1400 طلب اجتماع، مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بالسوق السعودية.

وتبحث "هونغ كونغ" عن المزيد من الأموال لتعزيز مستويات السيولة في سوقها المالية، بالإضافة إلى دماء جديدة عبر طروحات أسهم من الخارج، خلال مؤتمر تنظمه مجموعة تداول السعودية وشركة هونغ كونغ للصرافة والمقاصة المحدودة اليوم الخميس، لتعزيز مكانتها كمركز مالي.

ويسلط مؤتمر الخميس الضوء على أحدث استراتيجية لمشغل البورصة في هونغ كونغ لجذب مستثمرين جدد ليحلوا محل المستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا، الذين قد يرتدعون عن ممارسة الأعمال التجارية في الصين في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية. كما قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد الشهر الماضي إنها ستشجع المزيد من الشركات على عقد عروض عامة أولية في المدينة.

وواجهت بورصة هونغ كونغ والمقاصة وقتاً عصيباً في السنوات الأخيرة. أدى الاقتصاد الصيني المتعثر وزيادة الخلافات بين بكين وواشنطن إلى استنفاد اهتمام المستثمرين بالأسهم المرتبطة بالصين. وانخفض حجم الأموال التي جمعتها الاكتتابات العامة الأولية في المركز المالي إلى 610 ملايين دولار في الربع الأول، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009، في حين انخفضت أسهم مشغل البورصة بأكثر من 50% من أعلى مستوياتها في أوائل عام 2021.