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قال الرئيس التنفيذي لشركة الجوف للتنمية الزراعية مازن باداود، إن القيمة السوقية لسوق شرائح البطاطس في السعودية تصل إلى مليار ريال، مضيفاً أن الشركة ستوفر 15% من حاجة السوق المحلي في المملكة منها.

وأكد باداود، في مقابلة مع "العربية Business" أن استراتيجية الشركة تركز على التحول إلى المنتجات الزراعية الصناعية، مشيراً إلى إنها تدرس تحويل القمح إلى منتج زراعي صناعي بعد أن تم تحويل الزيتون والبطاطس.

وتابع: "كانت نتائج الربع الأول من العام الحالي جيدة بسبب زيادة المبيعات في منتج شرائح البطاطس، بعد انطلاق التشغيل التجاري لمصنع البطاطس الجديد، وكذلك تدشين العلامة التجارية للمنتج الخاص بالشركة لمنتج زيت الزيتون".

وأشار بادود إلى أن 90% من مادة شرائح البطاطس في السوق السعودية يتم استيرادها من الخارج، وأن الشركة تعمل على توفير نحو 15% من حاجة السوق، وهو ما سيوفر على الميزان التجاري السعودي ما بين 150 إلى 180 مليون ريال سنوياً.

ونوه الرئيس التنفيذي للجوف الزراعية إلى أن مبيعات الشركة من منتجاتها الزراعية الخام تشكل نحو 30%، بينما منتجات القسم الصناعي تشكل نحو 70% من المبيعات، كما أن القسم الصناعي يشكل 80% من مجموع الأرباح، بينما القسم الزراعي لا يتعدى نسبة 20%.

كانت شركة الجوف الزرعاية، أعلنت عن ارتفاع أرباحها الفصلية بنسبة 64% إلى 33 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من 2024، مقابل 20 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن إيرادات الربع من عام 2024 ارتفعت بنسبة 53.6% إلى 160.5 مليون ريال مقابل 104.4 مليون ريال تقريباً في الربع الأول من العام الماضي.

وعزت شركة الجوف الزراعية نمو إيراداتها إلى زيادة الكميات المبيعة من منتجات الشركة خاصة مبيعات أصابع البطاطس بعد انطلاق التشغيل التجاري لمصنع أصابع البطاطس الجديد في ديسمبر من العام الماضي 2023.

وقالت إن السبب فى ارتفاع صافي الربح للربع الأول من 2024 بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2023 يعود إلى زيادة المبيعات بمبلغ 56 مليون ريال، وذلك على الرغم من زيادة مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، وزيادة تكاليف التمويل، وارتفاع مصروف الزكاة.