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قال الرئيس التنفيذي في شركة "وصول" للتقنية المالية، فهد الغامدي، إن "أصول" فتحت جولة استثمارية، لما قبل الطرح الذي تخطط له في عام 2026، مؤكدا أن حجم المعاملات المالية، عبر الشركة وصل إلى أكثر من 3 مليارات ريال.

وأضاف الغامدي في مقابلة مع "العربية Business" على هامش مؤتمر "Seamless" لتنقنيات الحلول المالية في دبي، أن القيمة المالية للشركة تقدر الآن بـأكثر من 75 مليون دولار، بحسب آخر تقييم.

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وتابع: عدد المعاملات المالية اليومية عبر الشركة تصل إلى أكثر من مليون ريال، وهدف الشركة هو الوصول بما قيمته 5 ملايين ريال من المعاملات اليومية مع نهاية العام.

وأشار الرئيس التنفيذي في "وصول"، إلى أن حجم نمو أعمال الشركة يقدر بأكثر من 200%، مبيناً أن "أصول" تقدم الحلول المالية، ونقاط البيع للتجار، والحلول الشاملة للعملاء، مضيفاً أن الشركة أطلقت مؤخراً "الخدمة الذاتية" وأصبح عليها طلب كبير من العملاء.

يشار إلى أن مؤتمر "Seamless" انطلق في دبي اليوم الثلاثاء، حيث يركز العارضون فيه على التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة وسيشهد المؤتمر حضور أكثر 25000 شخص وخلال المؤتمر سيكون هناك وجود لأكثر من 500 متحدث.