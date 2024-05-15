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قال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في "دبي للاستثمار"، خالد بن كلبان، إن الأرباح التشغلية لدبي للاستثمار والشركات التابعة كانت قوية جدا في الربع لأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من 2023 حيث زادت على أساس سنوي بنحو مرتين أو 2.5 مرة وهذا أمر جيد و نتوقع استمرار نموها.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الربع الأول من العام الماضي شهد تقييمات عادلة للاستثمارات المالية والعقارية وتوقع وصول جزء منها في الأرباع التالية من العام الجاري.

وقال إن القيمة العادلة لبعض مشروعات الشركة بنهاية العام الماضي وصلت ما يفوق 500 مليون درهم إماراتي، والربع الأول من العام الجاري لم يشهد تباطؤا ولكن البيانات المالية بينت إمكانية أخذ القيمة العادلة في أرباح الشركة في أرباع تالية، حيث عادة ما يتم تقييم كل ربع مرتين سنويا في نهاية النصف الأول ونهاية النصف الثاني من العام وجزء من هذه الأرباح سيتم أخذها فى الاعتبار.

ذكر أن الشركة انتهت من بيع مشروعها العقاري بإمارة رأس الخيمة بجزيرة المرجان ووصلت نسبة الإنجاز به نحو 45% بالموقع وسوف يتم قيد أرباحه تلقائيا في قائمة الدخل وفقا لنسبة الإنجاز ونتوقع بنهاية الربع الثاني إنجاز 60% من المشروع والوصول بنهاية العام إلى إنجاز يتراوح بين 85 و90% من المشروع وتسليمه بالكامل في الربع الأول من عام 2025.

أوضح أن الإعلان عن تطوير مشروع مطار آل مكتوم في إمارة دبي سيكون له أثر إيجابي على الشركة نظرا لقرب مجمع دبي للاستثمار والشركات التابعة للمجموعة من المشروع ما سيحقق استفادة كبيرة في هذا المجال وخاصة في القطاع العقاري والصناعي بالمجموعة لأن شركات مواد البناء الموجودة في محفظة دبي للاستثمار والشركات العقارية في المجموعة ستستفيد من هذه المشروعات على مدى 8 أو 10 سنوات مقبلة وتتوقع تحقيق نتائج إيجابية في هذه المجالات.

المحافظ الاستثمارية

أشار بن كلبان أن المجموعة لديها 4 محافظ استثمارية رئيسية من المحفظة العقارية وسبق الحديث عنها والمحفظة الاستثمارية المالية تبلغ نحو 2.2 مليار درهم ونتوقع أن تفعل بشكل إيجابي متى اتضحت الرؤية بشأن أسعار الفائدة وإذا انخفضت أسعار الفائدة ستؤثر بالإيجاب على المحفظة.

وذكر بن كلبان أن ثمة بعض التخارجات المتوقعة في محفظة" حقوق الملكية" private equity- من بعض الاستثمارات المالية قبل نهاية العام الجاري ما سيؤثر على الأرباح والدخل.

وتابع " المحفظة الصناعية تتكون من نحو 18 شركة صناعية تعمل معظمها في مجال مواد البناء ومن ثم ستتفاعل إيجابيا مع مشروع تطوير مطار آل مكتوم".

تطوير 1000 ألف شقة

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار العقارات في دبي والشركة تطور حاليا نحو 1000 شقة في إمارة دبي، مشيرا إلى أن تقديرات الأسعار في دراسات الجدوى كانت متحفظة والسوق حاليا تقدم أسعار أعلى بنسبة 20 أو 30% من القيمة المحددة في دراسات المشروعات.

وقال يوجد طلب عال على الشقق السكنية بالمستوى فوق المتوسط، وقطاع الفلل عموما يشهد ندرة وطلب متزايد عليها سيستمر خلال العامين المقبلين.

تراجعت أرباح دبي للاستثمار بنحو 62% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 120 مليون درهم.

وأشارت الشركة إلى أن تراجع الأرباح الفصلية يعود إلى تضمن نتائج الربع الأول من العام الماضي، أرباحا من تقييم عقارات استثمارية بالقيمة العادلة بمقدار 250 مليون درهم وربح من بيع عقارات استثمارية بقيمة نحو مليون درهم.