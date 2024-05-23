اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

حصري وزير السياحة السعودي للعربية: المشاريع الكبرى تحظى بإقبال من المستثمرين والممولين

قال إن المملكة من أسرع الدول تعافياً من جائحة كورونا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في تصريحات لقناة "العربية" إقبال المستثمرين والممولين على مشاريع السعودية ويكشف تفاصيل حملة الصيف القادم.

ولفت الخطيب إلى أن السعودية من أسرع الدول تعافيا من جائحة كورونا.

"قطاع السفر والسياحة متوقع أن يتضاعف خلال العقد القادم، منطقة الشرق الأوسط تنعم بالبنية التحتية، ويوجد التفات كبير على المنقطة من جانب المستثمرين العالميين".

هيئة السياحة لـ"العربية": رحلات دولية مباشرة لـ" مناطق المرتفعات " السعودية  السعودية خاص هيئة السياحة لـ"العربية": رحلات دولية مباشرة لـ" مناطق المرتفعات " السعودية 

وأكد الخطيب أن المشاريع السعودية الكبرى في السعودية تشهد إقبالا كبيرا، وذلك سواء من جانب المشغلين، الممولين أو المستثمرين للمساهمة في القطاع الذي يشهد نموا كبيرا.

ولفت إلى أن الإقبال يشهد المشاريع الكبرى في السعودية مثل السودة والدرعية والقدية ونيوم، لافتا إلى أن الإقبال الكبير يأتي من جانب الشركاء من القطاع الخاص من دول العالم".

وأوضح وزير السياحة السعودي أن مشاركة القطاع الخاص مهمة جدا في قطاع السياحة، وقال "نحن نرحب به وندعم استثماراته".

وأشار الخطيب إلى التحسينات الكبيرة التي قامت بها المملكة في التشريعات، كما تم إنشاء صندوق التنمية السياحي الذي قدم تمويلا كبيرا للقطاع الخاص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إسرائيل ترفض طلب الأردن تمديد اتفاقية المياه لخمس سنوات وتمددها 6 أشهر فقط إسرائيل ترفض طلب الأردن تمديد اتفاقية المياه لخمس سنوات وتمددها 6 أشهر فقط
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط