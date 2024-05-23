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أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في تصريحات لقناة "العربية" إقبال المستثمرين والممولين على مشاريع السعودية ويكشف تفاصيل حملة الصيف القادم.

ولفت الخطيب إلى أن السعودية من أسرع الدول تعافيا من جائحة كورونا.

"قطاع السفر والسياحة متوقع أن يتضاعف خلال العقد القادم، منطقة الشرق الأوسط تنعم بالبنية التحتية، ويوجد التفات كبير على المنقطة من جانب المستثمرين العالميين".

وأكد الخطيب أن المشاريع السعودية الكبرى في السعودية تشهد إقبالا كبيرا، وذلك سواء من جانب المشغلين، الممولين أو المستثمرين للمساهمة في القطاع الذي يشهد نموا كبيرا.

ولفت إلى أن الإقبال يشهد المشاريع الكبرى في السعودية مثل السودة والدرعية والقدية ونيوم، لافتا إلى أن الإقبال الكبير يأتي من جانب الشركاء من القطاع الخاص من دول العالم".

وأوضح وزير السياحة السعودي أن مشاركة القطاع الخاص مهمة جدا في قطاع السياحة، وقال "نحن نرحب به وندعم استثماراته".

وأشار الخطيب إلى التحسينات الكبيرة التي قامت بها المملكة في التشريعات، كما تم إنشاء صندوق التنمية السياحي الذي قدم تمويلا كبيرا للقطاع الخاص.